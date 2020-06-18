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Замхокима Кибрайского района задержан при получении взятки

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200618/14362728/Zamkhokima-Kibrayskogo-rayona-zaderzhan-pri-poluchenii-vzyatki.html

Замхохима был  задержан при получении 25 тысяч долларов за обещание выделить земельный участок предпринимателю.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. Заместитель хокима одного из районов Ташкентской области задержан при получении взятки за предоставление земельного участка предпринимателю, сообщил телеканал "Узбекистан 24".

Известно, что замхокима потребовал от предпринимателя 60 тысяч долларов за 10 гектаров земли, но информация о том, заместителем хокима какого района является задержанный, не раскрывается.

"Замхохима был  задержан при получении 25 тысяч долларов за обещание выделить земельный участок предпринимателю", - говорится в сообщении.

В оперативном мероприятии участвовали сотрудники органов Службы государственной безопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

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Напомним, в прошлом году заместителя хокима Шахрисабзского района Кашкадарьинской области задержан при получении взятки в 100 долларов в своем служебном кабинете.

Чиновник занимался вопросами сельского и водного хозяйства. В тот же день был задержан и специалист хокимията по вопросам сельского хозяйства. Он получил взятку за оформление решения хокима района о выделении земельного участка для строительства теплицы.

Теги:
Происшествие, Задержание, взятка, Узбекистан, Узбекистан, хоким, хоким



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