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В Узбекистане предупредили о новом виде мошенничества в Интернете

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200618/14363382/V-Uzbekistane-predupredili-o-novom-vide-Internet-moshennichestva.html

Указанные сайты предназначены для имитации выигрыша в казино и поступления на счет аккаунта денежных средств.

ТАШКЕНТ, 18 июн - Sputnik. В Узбекистане наблюдается рост случаев кражи денег пользователей путем их завлечения на поддельные платформы, сообщают в Центре кибербезопасности.

"В последнее время наблюдается рост случаев кражи денежных средств пользователей путем их завлечения на поддельные (фейковые) платформы онлайн-казино и азартных игр", - говорится в информации.

Указанные сайты предназначены для имитации выигрыша в казино и поступления на счет аккаунта денежных средств. При этом вывести якобы выигранные денежные средства можно при условии оплаты пользователем так называемой комиссии за перевод. Оплаченная пользователем так называемая комиссия за перевод зачисляется на счета злоумышленников.

Одной из причин успешной реализации указанных неправомерных действий является отсутствие возможности проверки на подлинность платформ онлайн-казино и других азартных игр.

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Во избежание блокирования владельцами указанных онлайн-платформ принимаются меры по регулярному изменению доменных имен и серверов, тем самым создавая условия мошенникам успешного использования поддельных сайтов азартных игр.

В Центре кибербезопасности убедительно просят пользователей не участвовать в азартных и других основанных на риске онлайн-играх и не передавать неизвестным лицам персональные данные, сведения о банковских картах, sms-сообщения поступающие в рамках выполнения операций с банковскими картами и другую личную информацию.

Теги:
мошенничество, мошенник, Интернет, Узбекистан, Узбекистан



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