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Страшное ДТП в Ташкенте унесло жизни 2-х человек

В Ташкенте грузовик въехал в рекламный стол и загорелся — есть жертвы

Пресс-служба МЧС
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200618/14366476/V-Tashkente-gruzovik-vekhal-v-reklamnyy-stol-i-zagorelsya--est-zhertvy.html

От полученных травм один из пострадавших, 38-летний водитель, скончался на месте еще до приезда скорой. Еще один пострадавший, оказавшийся рядом с местом ДТП, получил ожоги, не совместимые с жизнью.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В Шайхантахурском районе столицы произошло страшное ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает столичное ГУВД.

По данным следствия, рано утром на Ташкентской кольцевой автомобильной дороге около кафе "Дилшод" грузовик "КамАЗ" въехал в придорожный рекламный щит.

Дорожное движение в Андижане
Foto, Элмурод Эрматов
В ГУБДД представили статистику ДТП за месяц

В результате аварии в салоне авто произошло возгорание. Предположительно, это случилось из-за газовых баллонов, находившихся в грузовике.

Пожарные расчеты прибыли на место происшествия через 4 минуты, пожар тушили 22 минуты. Для этого были привлечены два спасательных экипажа.

38-летний водитель грузовика от полученных травм скончался на месте.

Второй жертвой ДТП стал местный торговец арбузами, который в момент аварии находился рядом с рекламным щитом.

Пострадавшего с сильнейшими ожогами экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось. Личность погибшего устанавливается. Правоохранители сообщают, что ему было, предположительно, 25-35 лет.

Причины происшествия выясняются.

Теги:
ДТП, авария, грузовик, Ташкент



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