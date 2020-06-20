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Компрессорная установка

Дело о похищении газоконденсата направлено в суд

© Sputnik / Павел Паламарчук
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200620/14377154/Delo-o-pokhischenii-gazokondensata-napravleno-v-sud.html

Неизвестные похитили более 8 тонн газоконденсата стоимостью свыше 9 млн сумов. Против них возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Сговорившись между собой несколько жителей Каракульского района Бухарской области решили похитить сырье газоконденсата одного из предприятий, сообщает пресс-служба Следственного департамента при МВД Узбекистана. Преступники установили на трубопровод хомут для присоединения шланга, протянули резиновый шланг в заранее вырытую яму обшитую целлофаном, куда слили более 8 тонн газоконденсата стоимостью свыше 9 млн сумов. Похитители были задержаны сотрудниками охранной службы предприятия на месте преступления в тот момент, когда они разгружали конденсат по пластиковым бочкам.

Бурение газовой скважины
© Sputnik / Виталий Аньков
В Бухарской области открыта новая газовая скважина

По данному факту Следственным отделом при ОВД Каракульского района возбуждено уголовное дело по статье "кража", в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Все произошло в конце февраля нынешнего года и только сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру для решения вопроса дальнейшего направления по подсудности.

Напомним, похожее преступление произошло в марте этого года - в Кашкадарьинской области неизвестные похитили 806 метров недействующего газового трубопровода.

В краже были замешаны как минимум 14 человек. Общая сумма ущерба составила 84,63 миллиона сумов.

Теги:
Следственный департамент при МВД Узбекистана, Бухарская область, газопровод, Похищение, уголовное дело



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