В Сырдарьинской области столкнулись 5 автомобилей: двое погибших

Пытаясь обогнать на проезжей части другой автомобиль, "Каптива" столкнулась с тремя машинами, припаркованными на обочине дороги.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Страшное ДТП произошло 18 июня в 10:20 на 85-м километре трассы М-34 в Сырдарьинской области, сообщили в МВД республики.

МВД ДТП в Сырдарьинской области

Автомобиль марки Captiva, в попытке обогнать двигавшийся перед ним "Кобальт", на полном ходу врезался сразу в три машины - Damas, Cobalt и Audi-100, которые были припаркованы у дороги.

Трое человек с тяжелыми травмами были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, двое из них скончались. Это были пассажиры автомобиля марки "Дамас". ОВД Сырдарьинской области ведет расследование произошедшего.

Напомним, две недели назад крупное ДТП в участием семи машин произошло в Ташкенте.

В Шайхантахурском районе резко затормозил автомобиль Cobalt, в результате чего семь следовавших за ним машин столкнулись по причине несоблюдения безопасной дистанции.