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ДТП в Сырдарьинской области

В Сырдарьинской области столкнулись 5 автомобилей: двое погибших

МВД Узбекистана
Происшествия
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200620/14380499/V-Syrdarinskoy-oblasti-stolknulis-5-avtomobiley-dvoe-pogibshikh.html

Пытаясь обогнать на проезжей части другой автомобиль, "Каптива" столкнулась с тремя машинами, припаркованными на обочине дороги.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Страшное ДТП произошло 18 июня в 10:20 на 85-м километре трассы М-34 в Сырдарьинской области, сообщили в МВД республики.

ДТП в Сырдарьинской области
МВД
ДТП в Сырдарьинской области

Автомобиль марки Captiva, в попытке обогнать двигавшийся перед ним "Кобальт", на полном ходу врезался сразу в три машины - Damas, Cobalt и Audi-100, которые были припаркованы у дороги.

ДТП в Кашкадарьинской области
МВД Узбекистана
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Трое человек с тяжелыми травмами были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, двое из них скончались. Это были пассажиры автомобиля марки "Дамас". ОВД Сырдарьинской области ведет расследование произошедшего.

Напомним, две недели назад крупное ДТП в участием семи машин произошло в Ташкенте. 

В Шайхантахурском районе резко затормозил автомобиль Cobalt, в результате чего семь следовавших за ним машин столкнулись по причине несоблюдения безопасной дистанции.

Теги:
МВД Узбекистана, Сырдарьинская область, ДТП, Происшествие



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