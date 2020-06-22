В Ташкенте пресекли деятельность подпольного покерного клуба

В качестве вещественных доказательств изъяты 2 700 долларов, 6 миллионов сумов и фишки для игры в Poker.

ТАШКЕНТ, 22 июн - Sputnik. В Ташкенте сотрудники правоохранительных органов прикрыли подпольный клуб с азартными играми, сообщают в ГУВД.

Сотрудниками уголовного розыска была получена информация о том, что в бильярдном клубе в Яшнабадском районе столицы организовываются азартные игры на деньги. При проверке она подтвердилась.

"При осмотре заведения было установлено, что его руководитель 53-летний Бахром А. для проведения азартных игр отвел отдельное помещение в здании, что свидетельствует о систематическом проведении игр, основанных на риске", - говорится в сообщении.

В момент, когда в клуб с проверкой пришли сотрудники ГУВД, там находились 6 человек – игроков в покер и трое человек из числа персонала клуба, а именно 48-летний Мирзохид И., 24-летний Давлатбек Д. и ранее судимый 25-летний Тимур Ж.

В Узбекистане арестовали организатора подпольного тотализатора >>

В качестве вещественных доказательств изъяты 2 700 долларов, 6 миллионов сумов и фишки для игры в Poker.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью второй статьи 278 Уголовного кодекса Республики Узбекистан ("Организация и проведение азартных и других основанных на риске игр").

Следствие продолжается.