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Сотрудник Федеральной Службы Безопасности России

Подполковника полиции задержали в России за госизмену

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200622/14389036/Podpolkovnika-politsii-zaderzhali-v-Rossii-za-gosizmenu.html

По данным контрразведки, мужчина "был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений" Службы безопасности Украины.

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Начальник районного отдела полиции в Курской области задержан за государственную измену, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

"ФСБ РФ в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России ("государственная измена"), задержан начальник районного отдела МВД управления МВД по Курской области подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович, 1981 года рождения", — говорится в публикации.

По данным контрразведки, Борзенков "был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений" Службы безопасности Украины, он "собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну". Идет следствие.

Теги:
Полиция России, ФСБ, государственная измена, Россия



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