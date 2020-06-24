Рабочий погиб на строительстве гостиницы в Карши

Произошло обрушение несущих железобетонных конструкций. На месте работают специалисты МЧС, других силовых ведомств, Минздрава.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Один рабочий погиб в результате обрушения конструкций на строительстве гостиницы в Карши, сообщили в МЧС Узбекистана.

По данным пресс-службы, 23 июня в 21.30 по местному времени произошло обрушение несущих железобетонных конструкций строящейся пятиэтажной гостиницы.

"По предварительной информации, на месте происшествия погиб один рабочий", — говорится в публикации на Telegram-канале МЧС.

На месте обрушения работают специалисты МЧС, других силовых ведомств, Минздрава. Причины ЧП выясняются.