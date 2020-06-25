ТАШКЕНТ, 25 июн - Sputnik. В Хорезмской области пропал молодой парень, который вышел из дома и не вернулся. ГУВД Ташкента просит оказать содействие в поисках человека.

"Мирзаев Самандар Азим угли, 2002 года рождения, уроженец Хорезмской области, 11 марта текущего года вышел из дома, расположенного по адресу: Хорезмская область, Хазораспский район, село Саноат, махалля "Богдор", и не вернулся", - говорится в сообщении.

В ходе розыскных мероприятий было установлено, что с середины марта по 23 мая текущего года Самандар Мирзаев работал на рынке "Куйлюк", затем сообщил, что нашел работу на ферме своего знакомого М. Бургутова. Ферма расположена в Букинском районе Ташкентской области. Туда С. Мирзаев выехал на автомобиле марки "Газель". Больше никаких известий от него не поступало.

ГУВД В Узбекистане разыскивают молодого парня, который не вернулся домой - фото

Приметы: рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы, глаза, брови – черные. Был одет: синяя футболка, бело-синие шорты, на ногах черные тапочки.

Если вам известно что-либо о местонахождении Мирзаева С. или вы видели человека, по приметам похожего на него, просим сообщить сведения по телефонам: + 998 97 459 36 36, + 998 99 967 92 90 или на 102.