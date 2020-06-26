ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Сотрудники Навоийского областного управления Департамента при Генпрокуратуре и СГБ в ходе совместного мероприятия задержали двух мужчин, которые собирались продать десять самодельных золотых монет третьему лицу за 2,25 тысячи долларов США. Об этом сообщил на своем Telegram-канале пресс-секретарь ГП Хаёт Шамсутдинов.

В качестве вещдоков у мужчин были изъяты 12 золотых монет на сумму 24,4 миллиона сумов.

Пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана В Навои двое мужчин пытались продать самодельные золотые монеты

Возбуждено уголовное дело по статье 177 ("Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей") УК Узбекистана. Идет следствие.

Ранее в Ташкенте были задержаны подозреваемые в незаконных операциях с биткоинами на три миллиона долларов, им грозит до семи лет тюрьмы.