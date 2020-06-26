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В Навои двое мужчин пытались продать самодельные золотые монеты

В Навои двое мужчин пытались продать самодельные золотые монеты

Пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана
Происшествия
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https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200626/14417451/V-Navoi-dvoe-muzhchin-pytalis-prodat-samodelnye-zolotye-monety.html

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей" УК Узбекистана. Идет следствие.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Сотрудники Навоийского областного управления Департамента при Генпрокуратуре и СГБ в ходе совместного мероприятия задержали двух мужчин, которые собирались продать десять самодельных золотых монет третьему лицу за 2,25 тысячи долларов США. Об этом сообщил на своем Telegram-канале пресс-секретарь ГП Хаёт Шамсутдинов.

В качестве вещдоков у мужчин были изъяты 12 золотых монет на сумму 24,4 миллиона сумов.

В Навои двое мужчин пытались продать самодельные золотые монеты
Пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана
В Навои двое мужчин пытались продать самодельные золотые монеты

Возбуждено уголовное дело по статье 177 ("Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей") УК Узбекистана. Идет следствие.

Ранее в Ташкенте были задержаны подозреваемые в незаконных операциях с биткоинами на три миллиона долларов, им грозит до семи лет тюрьмы.

Теги:
Узбекистан, Навои, Навоийская область, монеты



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