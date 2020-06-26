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В Гулистане произошел пожар в частной школе, более 100 учеников эвакуированы

Из горящей школы в Гулистане спасатели эвакуировали 111 человек

МЧС Узбекистана
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200626/14419657/Iz-goryaschey-shkoly-v-Gulistane-spasateli-evakuirovali-111-chelovek.html

Бригада спасателей эвакуировала людей, пожар был остановлен. Спасти от огня удалось 1660 кв. метров.

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. Вчера днем огонь охватил частную школу, расположенную в городе Гулистане Сырдарьинской области, сообщили в пресс-службе МЧС страны. Внутри оставались дети и преподаватели. Всего 111 человек.

В Гулистане произошел пожар в частной школе, более 100 учеников эвакуированы
МЧС Узбекистана
В Гулистане произошел пожар в частной школе, более 100 учеников эвакуированы

На место происшествия незамедлительно выехала бригада спасателей. Люди были эвакуированы, пожар остановлен. Спасти от огня удалось 1660 кв. метров.

О жертвах и пострадавших ЧП не сообщается. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, вчера на территории узбекско-корейского целлюлозно-бумажного предприятия в Янгиюле вспыхнул серьезный пожар.

По предварительным подсчетам, огонь охватил около 5 тысяч кв. метров. В ликвидации пламени задействованы 36 пожарно-спасательных экипажей УЧС Ташкентской области.

Теги:
МЧС Узбекистана, Гулистан, Сырдарьинская область, пожар



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