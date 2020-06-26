Из горящей школы в Гулистане спасатели эвакуировали 111 человек

Бригада спасателей эвакуировала людей, пожар был остановлен. Спасти от огня удалось 1660 кв. метров.

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. Вчера днем огонь охватил частную школу, расположенную в городе Гулистане Сырдарьинской области, сообщили в пресс-службе МЧС страны. Внутри оставались дети и преподаватели. Всего 111 человек.

МЧС Узбекистана В Гулистане произошел пожар в частной школе, более 100 учеников эвакуированы

На место происшествия незамедлительно выехала бригада спасателей. Люди были эвакуированы, пожар остановлен. Спасти от огня удалось 1660 кв. метров.

О жертвах и пострадавших ЧП не сообщается. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, вчера на территории узбекско-корейского целлюлозно-бумажного предприятия в Янгиюле вспыхнул серьезный пожар.

По предварительным подсчетам, огонь охватил около 5 тысяч кв. метров. В ликвидации пламени задействованы 36 пожарно-спасательных экипажей УЧС Ташкентской области.