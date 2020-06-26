Студент из Сырдарьинской области похищал средства с пластиковых карт

Чтобы "замести следы" подозреваемый сначала отправлял деньги в кошельки платежной системы Qiwi, зарегистрированные в Казахстане, а затем возвращал их через букмекерские конторы 1Xbet, Melbet.

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. В пресс-службе МВД сообщили о задержании студента Гулистанского государственного университета, который, как выяснилось, занимался похищением денег с пластиковых карт граждан.

Об этом стало известно после того, как жительница Бухары обратилась в УВД области с заявлением. Она сообщила, что обратилась к Telegram-боту Ipoteka_Bank_ATIB (oficcial) для получения микрокредита на свою пластиковую карту. Бот автоматически определил номер ее пластиковой карты, специальный код и номер телефона, который привязан к пластиковой карте. После этого с карты были сняты средства в размере 5 227 500 сумов.

Чтобы "замести следы" подозреваемый сначала отправлял деньги в кошельки платежной системы Qiwi, зарегистрированные в Казахстане, а затем возвращал их через букмекерские конторы 1Xbet, Melbet.

Задержанный признался, что таким же образом похитил около 30 миллионов сумов со счетов разных граждан. Все действия проводились им с помощью мобильного телефона.