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Авария в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента

Мотоциклист разбился в ДТП в Ташкенте

Пресс-служба ГУВД Ташкента
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200627/14430605/Mototsiklist-razbilsya-v-DTP-v-Tashkente.html

ДТП произошло ранним утром 26 июня на Малой кольцевой автодороге. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Мотоциклист погиб в ДТП в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента, сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы.

По данным пресс-службы, авария произошла ранним утром 26 июня на Малой кольцевой автодороге. Мотоцикл Yamaha YZFR6, которым управлял 35-летний Б. С., столкнулся с грузовиком Shacman, за рулем которого находился 46-летний Х. У.

Мотоциклист скончался на месте происшествия. В ГУВД выразили соболезнования его родным.

"Предварительная причина дорожно-транспортного происшествия: водитель грузового автомобиля неожиданно изменил направление движения, и, совершая разворот, не заметил мотоцикл, имеющий приоритет движения", — говорится в публикации.

В Ташкенте произошло ДТП с участием семи автомобилей.
Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана
В Ташкенте произошло ДТП с участием семи машин
Возбуждено уголовное дело в соответствии с частью второй статьи 266 УК Узбекистана.

В ГУВД призвали водителей при планировании маневра или разворота убеждаться, что он соответствует правилам дорожного движения и никому не будет создана помеха.

Как отметили в ведомстве, причиной подавляющего большинства ДТП с участием двухколесного транспорта в столице, повлекших серьезные травмы или гибель водителя, за последние несколько лет становились именно повороты и развороты другого транспортного средства, совершенные с нарушением ПДД.

Теги:
мотоцикл, ГУВД Ташкента, Ташкент, авария, ДТП



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