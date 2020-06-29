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В Ташкентской области из-за аварии сгорел магазин в жилом доме

В Ташкентской области из-за аварии сгорел магазин в жилом доме

МЧС
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200629/14436846/V-Tashkentskoy-oblasti-iz-za-avarii-sgorel-magazin-v-zhilom-dome.html

Столкнулись два автомобиля Damas и "ЗИЛ-130", после чего возник пожар, который перекинулся на здание магазина, находившегося на первом этаже жилого дома.

ТАШКЕНТ, 29 июн - Sputnik. В Ахангаране Ташкентской области в результате аварии сгорел магазин, сообщают в МЧС.

Пламя уничтожило большую часть магазина и товаров.

"28 июня около 14.15 столкнулись два автомобиля Damas и "ЗИЛ-130", после чего возник пожар, который перекинулся на здание магазина, находившегося на первом этаже жилого дома", - говорится в информации.

От огня пострадало 190 кв. м площади магазина, сгорели также товары. Спасателям удалось сохранить от пламени 90 кв. м помещения.

О жертвах или пострадавших информации нет.

 

Теги:
Происшествие, Узбекистан, Узбекистан, Ташкентская область, пожар, ДТП, авария



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