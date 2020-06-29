В Узбекистане нашли тело кыргызского подростка, унесенного рекой

Юноша упал в реку, протекающую на юго-западе Кыргызстана, 14 июня. Тело вынесло на территорию Узбекистана, 28 июня его обнаружили местные жители.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В Джалал-Абадской области Кыргызстана спасатели 10 дней искали 17-летнего подростка, которого унесло течением реки.

Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Инцидент произошел 14 июня. Юноша упал в реку Нарын и из-за сильного потока воды не смог выбраться. Тут же начались поиски, однако они не увенчались успехом.

Тело нашли 28 июня на территории Узбекистана. Местные жители тут же сообщили в полицию. Личность была установлена, и тело в тот же день передали родственникам погибшего.