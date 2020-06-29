В Самарканде парень до смерти избил мужчину, который годится ему в отцы

От полученных травм пострадавший скончался в районной больнице спустя 10 дней. После этого полиция переквалифицировала статью на более тяжкую.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В Самаркандской области завели уголовное дело в отношении местного жителя, который в ходе драки убил человека.

Инцидент произошел ночью с 11 по 12 июня на территории махаллинского схода граждан "Янгиарик" Самаркандского района.

Молодой человек избил мужчину старше себя на 30 лет, мужчина скончался Следственный департамент при МВД Узбекистана

Молодой человек избил мужчину старше себя на 30 лет, мужчина скончался Следственный департамент при МВД Узбекистана 1 / 2 Следственный департамент при МВД Узбекистана Молодой человек избил мужчину старше себя на 30 лет, мужчина скончался

Между 52-летним Т. Б. и 22-летним С. С. вспыхнула ссора. Словесная перепалка переросла в потасовку. Первым удар нанес молодой человек. Подозреваемый ударил пострадавшего по лицу и нанес тяжелые травмы.

В результате изувеченного Т. Б. доставили в больницу, однако мужчина так и не пришел в сознание.

Молодого человека заключили под стражу сразу после происшествия. О том, что пострадавший скончался, стало известно позднее.

В связи с этим статья была переквалифицирована на более тяжкую — "Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений повлекших смерть потерпевшего".