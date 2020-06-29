В Самарканде парень до смерти избил мужчину, который годится ему в отцы

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В Самаркандской области завели уголовное дело в отношении местного жителя, который в ходе драки убил человека.
Инцидент произошел ночью с 11 по 12 июня на территории махаллинского схода граждан "Янгиарик" Самаркандского района.
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Между 52-летним Т. Б. и 22-летним С. С. вспыхнула ссора. Словесная перепалка переросла в потасовку. Первым удар нанес молодой человек. Подозреваемый ударил пострадавшего по лицу и нанес тяжелые травмы.
В результате изувеченного Т. Б. доставили в больницу, однако мужчина так и не пришел в сознание.
Молодого человека заключили под стражу сразу после происшествия. О том, что пострадавший скончался, стало известно позднее.
В связи с этим статья была переквалифицирована на более тяжкую — "Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений повлекших смерть потерпевшего".