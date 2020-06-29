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В Самарканде парень до смерти избил мужчину, который годится ему в отцы

Следственный департамент при МВД Узбекистана
Происшествия
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https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200629/14441128/V-Samarkande-paren-do-smerti-izbil-muzhchinu-kotoryy-goditsya-emu-v-ottsy.html

От полученных травм пострадавший скончался в районной больнице спустя 10 дней. После этого полиция переквалифицировала статью на более тяжкую.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В Самаркандской области завели уголовное дело в отношении местного жителя, который в ходе драки убил человека.

Инцидент произошел ночью с 11 по 12 июня на территории махаллинского схода граждан "Янгиарик" Самаркандского района.

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Следственный департамент при МВД Узбекистана
Молодой человек избил мужчину старше себя на 30 лет, мужчина скончался

Между 52-летним Т. Б. и 22-летним С. С. вспыхнула ссора. Словесная перепалка переросла в потасовку. Первым удар нанес молодой человек. Подозреваемый ударил пострадавшего по лицу и нанес тяжелые травмы.

В результате изувеченного Т. Б. доставили в больницу, однако мужчина так и не пришел в сознание.

Молодого человека заключили под стражу сразу после происшествия. О том, что пострадавший скончался, стало известно позднее.

В связи с этим статья была переквалифицирована на более тяжкую —  "Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений повлекших смерть потерпевшего".

Теги:
Следственный департамент при МВД Узбекистана, драка, Самарская область



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