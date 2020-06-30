В горящем авто в Сурхандарьинской области сгорели два человека

Водитель Malibu выехал на встречную полосу. Машина столкнулась с автомобилем марки ВАЗ 2101. В результате столкновения "Жигули" загорелись.

ТАШКЕНТ, 30 июн – Sputnik. Страшное ДТП произошло вчера ночью в Сурхандарьинской области, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД республики.

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Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан Двое человек заживо сгорели в «Жигулях» после столкновения с Malibu

Водитель автомобиля марки Malibu, двигаясь по автодороге на территории махаллинского схода граждан "Зарбдор" Кизирикского района, выехал на встречную полосу. Машина столкнулась с другим автомобилем марки ВАЗ 2101.

В результате столкновения "Жигули" загорелись. Не успев выбраться из автосалона, водитель и сидевший на переднем пассажирском сидении человек скончались на месте.

По данному факту Следственной группой при ОВД Кизирикского района возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.3 ст.266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы) в настоящее время ведется предварительное следствие.



