В Намангане мужчина пытался продать химическое вещество за $28 тысяч

Подозреваемый был задержан во время передачи стеклянной тары с порошкообразным веществом. При этом у него были $18 тысяч и 101 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Наманганский региональный отдел Департамента при Генеральной прокуратуре вместе с сотрудниками СГБ во время оперативного мероприятия задержали мужчину, который пытался продать порошок, уверяя, что это ртуть. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

У подозреваемого обнаружили вещественные доказательства. Он хотел продать вещество, похожее на ртуть за $28 тысяч и был задержан во время передачи стеклянной тары с порошком за $18 тысяч и 101 млн сумов.

В ходе проведенной экспертизы стало известно, что порошок на самом деле алюминон, а не ртуть.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей уголовного кодекса. Расследование продолжается.

В республике все чаще фиксируются случаи незаконного оборота ртути. Так, в декабре прошлого года в Наманганской области был задержан гражданин, также пытавшийся сбыть ртуть. У продавца смертельно опасного вещества изъяли банку, в которой и находился металл, завернутый в целлофановые пакеты.