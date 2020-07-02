В Учтепинском районе Ташкента загорелось кафе - фото

В результате пожара пострадали 30 квадратных метров внутренней части и крыши кафе. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 2 июл - Sputnik. В Ташкенте сегодня утром загорелось кафе, сообщает МЧС Узбекистана.

"Сегодня, около 9:16 2 июля в кафе ООО "Олмос жужа", расположенном на территории схода граждан "Кукча дарвоза" Учтепинского района", - говорится в сообщении.

В результате пожара пострадали 30 квадратных метров внутренней части и крыши кафе.

На место происшествия прибыли 4 экипажей пожарных машин. Усилиями спасателей пожар был полностью потушен около 9:36.

В Ташкентской области из-за аварии сгорел магазин в жилом доме >>

Напомним, в конце июня в Ахангаране Ташкентской области в результате аварии сгорел магазин. Там столкнулись два автомобиля Damas и "ЗИЛ-130", после чего возник пожар, который перекинулся на здание магазина, находившегося на первом этаже жилого дома.