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В ДТП В Бухаре скончались 3 человека

ДТП в Бухарской области: от удара трое погибли на месте

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200702/14462637/DTP-v-Bukharskoy-oblasti-ot-udara-troe-pogibli-na-meste.html

Автомобиль марки Cobalt въехал под грузовик, который двигался по тому же направлению впереди. В результате аварии на месте погибли водитель и двое пассажиров легковушки.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Очередное смертельное ДТП в Бухарской области произошло вчера рано утром, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД республики.

В ДТП В Бухаре скончались 3 человека
Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан
В ДТП В Бухаре скончались 3 человека

Автомобиль марки Cobalt въехал под грузовик, который двигался по тому же направлению впереди. В результате аварии на месте погибли водитель и двое пассажиров легковушки.

Знак аварийной остановки
Pixabay
Мать с ребенком погибли в ДТП в Бухарской области

По данному факту Следственный департамент при ОВД Пешкунского района возбудил уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана. В настоящее время ведется расследование произошедшего.

В конце мая, в Бухарской области произошло другое ДТП со смертельным исходом. В результате столкновения двое погибли, шесть человек пострадали. По данному факту следственным отделом при ОВД Каракульского района возбуждено уголовное дело.

Теги:
Следственный департамент при МВД Узбекистана, Узбекистан, ДТП, Происшествие



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