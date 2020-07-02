ДТП в Бухарской области: от удара трое погибли на месте

Автомобиль марки Cobalt въехал под грузовик, который двигался по тому же направлению впереди. В результате аварии на месте погибли водитель и двое пассажиров легковушки.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Очередное смертельное ДТП в Бухарской области произошло вчера рано утром, сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД республики.

Следственный департамент при МВД Республики Узбекистан В ДТП В Бухаре скончались 3 человека

Автомобиль марки Cobalt въехал под грузовик, который двигался по тому же направлению впереди. В результате аварии на месте погибли водитель и двое пассажиров легковушки.

По данному факту Следственный департамент при ОВД Пешкунского района возбудил уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана. В настоящее время ведется расследование произошедшего.

В конце мая, в Бухарской области произошло другое ДТП со смертельным исходом. В результате столкновения двое погибли, шесть человек пострадали. По данному факту следственным отделом при ОВД Каракульского района возбуждено уголовное дело.