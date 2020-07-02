В Коканде преступник пытался украсть телевизор за 2,5 млн сумов

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время он арестован. Расследование продолжается.

ТАШКЕНТ, 2 июл - Sputnik. В Коканде задержали грабителя, который пытался украсть телевизор. Об этом сообщают в МВД Узбекистана.

Согласно данным следствия, 30 июня в УВД Коканда обратился с заявлением гражданин К. Д. Он указал, что в его сторожевую комнату на автомойке, расположенной на улице Туркестан, вошел неизвестный и решил вынести телевизор марки Yasin стоимостью 2,5 млн сумов. Очевидец К. Д. пытался остановить вора, но он толкнул его и скрылся с места кражи вместе с телевизором.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что данное преступление совершил гражданин Д. К.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Обвиняемый заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.