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Вор. Грабитель

В Коканде преступник пытался украсть телевизор за 2,5 млн сумов

ГУВД Ташкента
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200702/14463266/V-Kokande-prestupnik-pytalsya-ukrast-televizor-za-25-mln-sumov.html

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время он арестован. Расследование продолжается.

ТАШКЕНТ, 2 июл - Sputnik. В Коканде задержали грабителя, который пытался украсть телевизор. Об этом сообщают в МВД Узбекистана.

Согласно данным следствия, 30 июня в УВД Коканда обратился с заявлением гражданин К. Д. Он указал, что в его сторожевую комнату на автомойке, расположенной на улице Туркестан, вошел неизвестный и решил вынести телевизор марки Yasin стоимостью 2,5 млн сумов. Очевидец К. Д. пытался остановить вора, но он толкнул его и скрылся с места кражи вместе с телевизором. 

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что данное преступление совершил гражданин Д. К. 

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Обвиняемый заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Теги:
ограбление, грабеж, Коканд, Узбекистан, Узбекистан, Происшествие



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