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В ДТП в Самаркандской области погибли три человека - фото

В ДТП в Самаркандской области погибли три человека - фото

Следственный комитет
Происшествия
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В результате столкновения пассажиры автомобиля Malibu 50-летняя М.К., 51-летняя Ж.С. и 48-летний А.А. скончались на месте.

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. В Самаркандском районе при столкновении грузовика MAN и Malibu погибли три человека, сообщает Следственный комитет.

"1 июля примерно в 12:00 часов на 1095 километре автомобильной дороги М-39 в Самаркандском районе произошло столкновение между грузовым автомобилем марки MAN и автомобилем Malibu под управлением 49-летней З.Ж", - говорится в сообщении.

В результате столкновения пассажиры автомобиля Malibu 50-летняя М.К., 51-летняя Ж.С. и 48-летний А.А. скончались на месте.

В ДТП в Самаркандской области погибли три человека - фото
Следственный комитет
В ДТП в Самаркандской области погибли три человека - фото

По данному факту Следственным управлением при УВД Самаркандской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.3 ст.266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

В настоящее время ведется предварительное следствие.

Теги:
Происшествие, ДТП, авария, Узбекистан, Узбекистан, Самаркандская область, Самарканд, Самарканд



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