В результате столкновения пассажиры автомобиля Malibu 50-летняя М.К., 51-летняя Ж.С. и 48-летний А.А. скончались на месте.

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. В Самаркандском районе при столкновении грузовика MAN и Malibu погибли три человека, сообщает Следственный комитет.

"1 июля примерно в 12:00 часов на 1095 километре автомобильной дороги М-39 в Самаркандском районе произошло столкновение между грузовым автомобилем марки MAN и автомобилем Malibu под управлением 49-летней З.Ж", - говорится в сообщении.

В результате столкновения пассажиры автомобиля Malibu 50-летняя М.К., 51-летняя Ж.С. и 48-летний А.А. скончались на месте.

Следственный комитет В ДТП в Самаркандской области погибли три человека - фото

По данному факту Следственным управлением при УВД Самаркандской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.3 ст.266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

В настоящее время ведется предварительное следствие.