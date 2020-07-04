В Узбекистане произошло землетрясение

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Республиканский Центр Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС сообщил о подземных толчках на территории Узбекистана, которые были зафиксированы 4 июля в 14:52 по местному времени.
Эпицентр движения земной коры находился в Таджикистане.
Координаты: 38,92 градуса северной широты; 70,99 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5,5. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 301 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Ташкент: 301 км, 3 балла;
Наманган: 238 км, 3 балла;
Андижан: 237 км, 3 балла;
Фергана: 176 км, 4 балла;
Гулистан: 257 км, 3 балла;
Джизак: 301 км, 3 балла;
Самарканд: 356 км, 3 балла;
Бухара: 572 км, 2 балла;
Термез: 376 км, 3 балла;
Карши: 450 км, 2 балла;
Навои: 498 км, 2 балла.
В других регионах Узбекистана сейсмоактивность не ощущалась. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.