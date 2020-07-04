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Показатели сейсмографа во время землетрясения

В Узбекистане произошло землетрясение

МЧС Узбекисана
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200704/14473324/V-Uzbekistane-proizoshlo-zemletryasenie.html

В МЧС республики сообщили о том, что в Ташкенте и ряде других городов ощущались подземные толчки, эпицентр которых находился в соседнем Таджикистане.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Республиканский Центр Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС сообщил о подземных толчках на территории Узбекистана, которые были зафиксированы 4 июля в 14:52 по местному времени.

Эпицентр движения земной коры находился в Таджикистане.

Координаты: 38,92 градуса северной широты; 70,99 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5,5. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 301 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Сейсмограф
© Flickr / Ray Bouknight
Афганское землетрясение ощутили в Узбекистане

Ташкент: 301 км, 3 балла;

Наманган: 238 км, 3 балла;

Андижан: 237 км, 3 балла;

Фергана: 176 км, 4 балла;

Гулистан: 257 км, 3 балла;

Джизак: 301 км, 3 балла;

Самарканд: 356 км, 3 балла;

Бухара: 572 км, 2 балла;

Термез: 376 км, 3 балла;

Карши: 450 км, 2 балла;

Навои: 498 км, 2 балла.

В других регионах Узбекистана сейсмоактивность не ощущалась. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Теги:
Узбекистан, сейсмолог, МЧС Узбекистана, землетрясение



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