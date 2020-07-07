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В Наманганской области сотрудники СЭС украли из госбюджета миллионы сумов

© Sputnik / Максим Богодвид
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200707/14491118/V-Namanganskoy-oblasti-sotrudniki-SES-ukrali-iz-gosbyudzheta-milliony-sumov.html

Сотрудники СЭС, предварительно договорившись с соответствующими компаниями, приобрели дезинфицирующие средства "гипохлорит кальция" почти по удвоенной ставке - за 524,8 млн сумов. При том что фактическая стоимость раствора составляла 275,9 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили о выявленном факте грабежа в Наманганском областном центре санитарно-эпидемиологического надзора. Об этом стало известно по итогам предварительного следствия Наманганского областного Управления при Генеральной прокуратуре.

Выяснилось, что сотрудники СЭС, предварительно договорившись с соответствующими компаниями, приобрели дезинфицирующие средства "гипохлорит кальция" почти по удвоенной ставке - за 524,8 млн сумов. При том что фактическая стоимость раствора составляла 275,9 млн сумов. В итоге "навар" составил 248,9 млн сумов бюджетных средств.

В отношении должностных лиц центра возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса, ведется следствие.

Напомним, в конце мая в соцсетях распространились сведения о нецелевой растрате средств фонда "Саховат ва кумак" ("Доброта и поддержка") при отделении благотворительного фонда "Махалля" Аккурганского района.

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Sputnik / Рамиз Бахтияров
Куда ушли деньги благотворительного фонда "Саховат ва кумак" - отчет

Все документы были подняты и изучены. Было установлено, что заместитель хокима Аккурганского района, начальник отдела поддержки махалли и семьи имел разрешение на получение средств фонда с расчетного счета в банке в наличной форме для их целевого использования, а именно для закупки продовольственной продукции по оптово-рыночным ценам на дехканских рынках района.

Управляющий Аккурганского филиала ОАКБ "Микрокредитбанк" А. Хамроев, в свою очередь, должен был обеспечивать выдачу средств.

 

Теги:
Генеральная прокуратура Узбекистана, грабеж, Наманганская область, Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия



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