В Наманганской области сотрудники СЭС украли из госбюджета миллионы сумов

Сотрудники СЭС, предварительно договорившись с соответствующими компаниями, приобрели дезинфицирующие средства "гипохлорит кальция" почти по удвоенной ставке - за 524,8 млн сумов. При том что фактическая стоимость раствора составляла 275,9 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили о выявленном факте грабежа в Наманганском областном центре санитарно-эпидемиологического надзора. Об этом стало известно по итогам предварительного следствия Наманганского областного Управления при Генеральной прокуратуре.

Выяснилось, что сотрудники СЭС, предварительно договорившись с соответствующими компаниями, приобрели дезинфицирующие средства "гипохлорит кальция" почти по удвоенной ставке - за 524,8 млн сумов. При том что фактическая стоимость раствора составляла 275,9 млн сумов. В итоге "навар" составил 248,9 млн сумов бюджетных средств.

В отношении должностных лиц центра возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса, ведется следствие.

Напомним, в конце мая в соцсетях распространились сведения о нецелевой растрате средств фонда "Саховат ва кумак" ("Доброта и поддержка") при отделении благотворительного фонда "Махалля" Аккурганского района.

Все документы были подняты и изучены. Было установлено, что заместитель хокима Аккурганского района, начальник отдела поддержки махалли и семьи имел разрешение на получение средств фонда с расчетного счета в банке в наличной форме для их целевого использования, а именно для закупки продовольственной продукции по оптово-рыночным ценам на дехканских рынках района.

Управляющий Аккурганского филиала ОАКБ "Микрокредитбанк" А. Хамроев, в свою очередь, должен был обеспечивать выдачу средств.