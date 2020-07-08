Сотрудник МЧС спас тонущего ребенка в Нукусе

Оказалось, что компания из нескольких человек купалась в запрещенном месте. Утонувший 35-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. В Нукусе офицер МЧС спас восьмилетнего ребенка, который тонул в одном из каналов, сообщает МЧС Узбекистана.

"Вечером 6 июля сотрудник УЧС Каракалпакстана – подполковник Радмир Чимбергенов - вышел на традиционную вечернюю прогулку вдоль канала Каттагар, который расположен вблизи его дома в центре Нукуса. В какой-то момент Радмир услышал крики ребенка, звавшего на помощь", - говорится в информации.

По сведениям МЧС, офицер оглянулся и увидел тонущего мальчика и взрослого мужчину.

Подполковник Чимбергенов мгновенно бросился в воду и в первую очередь спас ребенка, который отделался легким испугом. К сожалению, мужчина к этому моменту утонул.

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Помощь в спасении оказывал и житель Нукуса Мурат Хабибов, который также в этот момент проходил мимо канала.

Как выяснилось позже, компания из нескольких человек купалась в запрещенном месте. Утонувший 35-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.