Часть людей спустили с помощью пожарной лестницы, а жильцов из квартиры напротив – эвакуировали, надев на них специальные защитные костюмы.

ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. В Наманганской области в многоэтажном доме произошел пожар, обошлось без пострадавших и жертв, сообщают в МЧС Узбекистана.

"Инцидент случился 8 июля примерно в 04.00 утра в Уйчинском районе Наманганской области. В одной из квартир дома №13, который расположен на ул. Беруни, произошло короткое замыкание, в результате чего возникло возгорание на 20 кв. метрах жилой площади", - говорится в информации.

На место происшествия через несколько минут прибыли пожарно-спасательные экипажи Управления по чрезвычайным ситуациям Наманганской области. Параллельно с тушением пожара производилась и эвакуация жильцов из квартир верхних этажей, которые из-за задымления лестничной клетки не могли выбраться наружу.

МЧС Узбекистана В Намангане произошел пожар в жилом доме - фото

Часть людей спустили с помощью пожарной лестницы, а жильцов из квартиры напротив – эвакуировали, надев на них специальные защитные костюмы.

В процессе эвакуации содействие оказали и сотрудники Национальной гвардии.