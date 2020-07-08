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В Намангане произошел пожар в жилом доме - фото

В Намангане произошел пожар в жилом доме - фото

МЧС Узбекистана
Происшествия
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Часть людей спустили с помощью пожарной лестницы, а жильцов из квартиры напротив – эвакуировали, надев на них специальные защитные костюмы.

ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. В Наманганской области в многоэтажном доме произошел пожар, обошлось без пострадавших и жертв, сообщают в МЧС Узбекистана.

"Инцидент случился 8 июля примерно в 04.00 утра в Уйчинском районе Наманганской области. В одной из квартир дома №13, который расположен на ул. Беруни, произошло короткое замыкание, в результате чего возникло возгорание на 20 кв. метрах жилой площади", - говорится в информации.

На место происшествия через несколько минут прибыли пожарно-спасательные экипажи Управления по чрезвычайным ситуациям Наманганской области. Параллельно с тушением пожара производилась и эвакуация жильцов из квартир верхних этажей, которые из-за задымления лестничной клетки не могли выбраться наружу.

В Намангане произошел пожар в жилом доме - фото
МЧС Узбекистана
В Намангане произошел пожар в жилом доме - фото

Часть людей спустили с помощью пожарной лестницы, а жильцов из квартиры напротив – эвакуировали, надев на них специальные защитные костюмы.

В процессе эвакуации содействие оказали и сотрудники Национальной гвардии. 

Теги:
МЧС Узбекистана, МЧС, Происшествие, тушение пожара, пожарные, пожар, Наманганская область, Наманган, Узбекистан, Узбекистан



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