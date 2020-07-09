В Ташкенте двое мужчин пытались продать наркотические препараты

Преступников поймали с поличным. Против них возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ".

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В Ташкенте арестовали двух злоумышленников, пытавшихся реализовать сильнодействующие наркотические препараты. Об этом сообщили в МВД Узбекистана.

В ходе следствия стало известно, что 27 июня в Шайхантахурском районе столицы был задержан с поличным 45-летний фармацевт Нурали К.

Он пытался продать 12 флаконов "Тропикамида" за 1,2 миллиона сумов.

Преступник работал в аптеке, принадлежащей компании ООО "Елита Фарм ЛТД". Против него возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ".

Кроме того, 4 июля в Мирзо-Улугбекском районе рядом со станцией метро был задержан подозрительный молодой человек.

Во время проверки личных вещей у 20-летнего гражданина из Самаркандской области Самариддинбека М. правоохранители нашли и изъяли 37 таблеток "Прегабалина".

В Каракалпакстане пресечен незаконный сбыт сильнодействующих лекарств >>

В отношении него возбуждено уголовное дело по той же статье — "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ".

В данный момент ведется судебное следствие.