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В Ташкенте двое мужчин пытались продать наркотические препараты

© Sputnik / Денис Абрамов
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Преступников поймали с поличным. Против них возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ".

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В Ташкенте арестовали двух злоумышленников, пытавшихся реализовать сильнодействующие наркотические препараты. Об этом сообщили в МВД Узбекистана.

Задержание сборщиков конопли
© Sputnik / Сергей Титов
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В ходе следствия стало известно, что 27 июня в Шайхантахурском районе столицы был задержан с поличным 45-летний фармацевт Нурали К.

Он пытался продать 12 флаконов "Тропикамида" за 1,2 миллиона сумов.

Преступник работал в аптеке, принадлежащей компании ООО "Елита Фарм ЛТД". Против него возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ".

Кроме того, 4 июля в Мирзо-Улугбекском районе рядом со станцией метро был задержан подозрительный молодой человек.

Во время проверки личных вещей у 20-летнего гражданина из Самаркандской области Самариддинбека М. правоохранители нашли и изъяли 37 таблеток "Прегабалина".

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В отношении него возбуждено уголовное дело по той же статье — "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ".

В данный момент ведется судебное следствие.

Теги:
МВД Узбекистана, Ташкент, наркотики



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