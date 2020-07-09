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На Камчике автомобиль съехал в овраг - есть погибшие

На Камчике автомобиль съехал в овраг - есть погибшие

Следственный департамент
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
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Один из водителей, не справившись с управлением и не сумев обеспечить безопасность передвижения транспорта, выехал на встречную полосу движения и съехал в овраг.

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. На Камчике произошла авария, погибли двое, сообщает Следственный департамент.

"Восьмого июля 2020 года, примерно в 07.30, водитель автомобиля марки ISUZU, груженного цементом, 28-летний Ж. Ж., управляя автомобилем на 223-м километре автомобильной дороги "Ташкент-Ош", пролегающей по территории Папского района, не справившись с управлением и не сумев обеспечить безопасность передвижения транспорта, выехал на встречную полосу движения и съехал в овраг", - говорится в информации.

На Камчике автомобиль съехал в овраг - есть погибшие
Следственный департамент
На Камчике автомобиль съехал в овраг - есть погибшие

В результате чего водитель автомобиля Ж. Ж. и его пассажир 23-летний Ш. Ж. от полученных телесных повреждений скончались на месте события.

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По данному факту Следственным отделом при ОВД Папского района возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 266 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В настоящее время ведется предварительное следствие.

Теги:
водитель, водители, автомобилисты, автомобили, автомобиль, авария, ДТП, Происшествие, Камчик, Узбекистан, Узбекистан



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