В Петербурге четверо узбекистанцев задержаны за нападения на таксистов

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Прокуратура Красносельского района выдвинула обвинение в отношении четырех граждан Узбекистана, сообщают в госоргане Санкт-Петербурга.
Согласно данным следствия, в период с декабря 2019-го по январь 2020-го преступники вызывали такси и в качестве остановки указывали безлюдное место.
Когда водитель довозил их до места назначения, они группой на него нападали. В качестве оружия использовались удавки и другие предметы. Затем преступники похищали имущество таксиста и автомобиль.
Их удалось задержать в январе.
Злоумышленников обвиняют в преступлении по статье "Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере".
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Красносельский районный суд.