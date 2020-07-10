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Такси

В Петербурге четверо узбекистанцев задержаны за нападения на таксистов

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200710/14516339/V-Peterburge-chetvero-uzbekistantsev-zaderzhany-za-napadeniya-na-taksistov-.html

Злоумышленников обвиняют в преступлении по статье "Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере".

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Прокуратура Красносельского района выдвинула обвинение в отношении четырех граждан Узбекистана, сообщают в госоргане Санкт-Петербурга.

Мужчина имитирует вскрытие автомобиля
© Sputnik / Константин Чалабов
Грабитель таксистов задержан в Ташкенте

Согласно данным следствия, в период с декабря 2019-го по январь 2020-го преступники вызывали такси и в качестве остановки указывали безлюдное место.

Когда водитель довозил их до места назначения, они группой на него нападали. В качестве оружия использовались удавки и другие предметы. Затем преступники похищали имущество таксиста и автомобиль.

Их удалось задержать в январе.

Злоумышленников обвиняют в преступлении по статье "Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере".

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Красносельский районный суд.

Теги:
Россия, нападение, Узбекистанцы, такси, Санкт-Петербург



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