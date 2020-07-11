Заведующая детсадом в Андижанской области совершила суицид - причины

Женщина покончила с собой после того, как вскрылись ее мошеннические действия, совершенные в сговоре с директором строительной фирмы. Трудовой договор с ней был расторгнут и она впала депрессивное состояние.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Страшные вести из Андижанской области. Руководитель детского дошкольного учреждения №11 Балыкчинского района покончила жизнь самоубийством. Об этом сообщила пресс-служба министерства дошкольного образования Узбекистана.

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В заключении судебно-психиатрическо-психологической экспертизы указывается, что "данное негативное состояние, возникшее в результате внутренних эмоциональных конфликтов, послужило импульсом эмоциональной нестабильности, приведшей к попытке суицида".

По результатам проверки специалистами МНО выяснилось, что руководитель Отдела дошкольного образования (ОДО) данного района к своим обязанностям относилась халатно.

Стало известно, что директор строительной фирмы "Милано курилиш", которая осуществляла ремонтные работы в этом детском саду, присвоил бюджетные средства посредством внесения поддельных сведений в официальные документы. Работы были выполнены некачественно. По выявленному факту прокуратура Балыкчинского района возбудила уголовное дело.

Установлено, что в ОДО Балыкчинского района не налажены систематическая работа и ведомственный контроль, должностные обязанности руководителем не выполняются на должном уровне, не соблюдается исполнительская дисциплина, в результате чего возникло недовольство со стороны населения по отношению к системе дошкольного образования.

Исходя из вышеизложенного, с заведующей Балыкчинского районного ОДО был расторгнут трудовой договор.