Заведующая детсадом в Андижанской области совершила суицид - причины

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Страшные вести из Андижанской области. Руководитель детского дошкольного учреждения №11 Балыкчинского района покончила жизнь самоубийством. Об этом сообщила пресс-служба министерства дошкольного образования Узбекистана.
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В заключении судебно-психиатрическо-психологической экспертизы указывается, что "данное негативное состояние, возникшее в результате внутренних эмоциональных конфликтов, послужило импульсом эмоциональной нестабильности, приведшей к попытке суицида".
По результатам проверки специалистами МНО выяснилось, что руководитель Отдела дошкольного образования (ОДО) данного района к своим обязанностям относилась халатно.
Стало известно, что директор строительной фирмы "Милано курилиш", которая осуществляла ремонтные работы в этом детском саду, присвоил бюджетные средства посредством внесения поддельных сведений в официальные документы. Работы были выполнены некачественно. По выявленному факту прокуратура Балыкчинского района возбудила уголовное дело.
Установлено, что в ОДО Балыкчинского района не налажены систематическая работа и ведомственный контроль, должностные обязанности руководителем не выполняются на должном уровне, не соблюдается исполнительская дисциплина, в результате чего возникло недовольство со стороны населения по отношению к системе дошкольного образования.
Исходя из вышеизложенного, с заведующей Балыкчинского районного ОДО был расторгнут трудовой договор.