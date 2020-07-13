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Нож в руке. Иллюстративное фото

В Зарафшане подростка обвиняют в убийстве 5-летней девочки

© CC0 / Unsplash / Harrison Kugler
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200713/14527273/V-Zarafshane-podrostka-obvinyayut-v-ubiystve-5-letney-devochki.html

Несовершеннолетний преступник также нанес ножевые ранения матери ребенка. Сейчас женщина находится в реанимации.

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Сотрудники УВД Навоийской области задержали 16-летнего жителя города Зарафшан по обвинению в убийстве.

Мужчина с ножом
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По данным следствия, 8 июля школьник вместе с родителями приехал погостить в дом своего дедушки, проживающего в махалле "Янгихает" Навбахарского района.

Там же в этот момент находился дядя подозреваемого вместе со своей семьей — женой и пятилетней дочерью.

Трагедия произошла на кухне: подросток накинулся на ребенка и нанес удар кухонным ножом в область шеи. Пострадала не только девочка, но и ее мама, оказавшейся случайно на месте происшествия.

Школьник также нанес женщине ножевые ранения и поспешил скрыться с месте преступления. Сейчас пострадавшая находится в реанимации. Ребенка же спасти не удалось.

"Нездоровая обстановка в семье, хрупкость ума и духа, отсутствие доброты и послушания привели к кровавому насилию. Следует отметить, что беспечность родителей в воспитании ребенка привела к тому, что пятилетняя девочка стала жертвой. Нравственная и физическая недисциплинированность является основным фактором любого преступления. Попытка подозреваемого избежать наказания, не чувствовать себя виновным в совершении убийства, не освобождает его от ответственности", — заявил первый замглавы УВД полковник И. Тиллаев.

Подозреваемого задержали в тот же день. 

Теги:
Убийство, ребенок, подросток, Навоийская область



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