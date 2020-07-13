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Сотрудник следственного изолятора

Мигранты создали нарколабораторию в Ивановской области — их уже задержали

© Sputnik / Владимир Песня
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https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200713/14527625/Migranty-sozdali-narkolaboratoriyu-v-Ivanovskoy-oblasti--ikh-uzhe-zaderzhali.html

Полицейские обнаружили в частном доме 192 килограмма готового к реализации наркотического средства мефедрон.

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Граждан ближнего зарубежья подозревают в организации лаборатории по производству синтетических наркотиков в Ивановской области, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

"Сотрудниками главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Ивановской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в покушении на производство наркотических средств с целью последующего сбыта", — сказала Волк.

По ее словам, четверо граждан ближнего зарубежья арендовали частный дом на окраине города Кинешма, где организовали цех по изготовлению синтетических наркотиков.

Мужчина в наручниках
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Полицейские обнаружили 192 килограмма готового к реализации наркотического средства мефедрон. Также были изъяты лабораторное оборудование, обеспечивающее весь цикл производства, более 1,5 тысячи килограммов химических веществ и 437 пластиковых канистр с наркосодержащей жидкостью.

Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков. Подозреваемые задержаны. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Теги:
Ивановская область, Россия, наркотики, борьба с незаконным оборотом наркотиков, Мигранты



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