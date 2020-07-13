Мигранты создали нарколабораторию в Ивановской области — их уже задержали

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Граждан ближнего зарубежья подозревают в организации лаборатории по производству синтетических наркотиков в Ивановской области, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.
"Сотрудниками главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Ивановской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в покушении на производство наркотических средств с целью последующего сбыта", — сказала Волк.
По ее словам, четверо граждан ближнего зарубежья арендовали частный дом на окраине города Кинешма, где организовали цех по изготовлению синтетических наркотиков.
Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков. Подозреваемые задержаны. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.