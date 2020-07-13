Мать пыталась продать дочь за 10 млн сумов в Сурхандарьинской области

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. В Сурхандарьинской области молодая мать пыталась продать свою новорождённую дочь за 10 миллионов сумов, сообщает Следственный департамент МВД.

"Двадцативосьмилетняя Ф. Н. сначала согласилась на законных основаниях через суд передать свою новорожденную дочь 35-летней Ю. Т. и получила за это 1,7 миллиона сумов за расходы и лекарства, потраченные во время родов. Однако затем она сообщила, что передумала, и отказалась передавать дочь Ю. Т.", – говорится в информации.

После случившегося женщина вновь связалась с Ю. Т. по телефону и, несколько раз посетив ее дом, потребовала за малышку уже 10 миллионов сумов. После чего Ю. Т. обратилась в ОВД с заявлением.

В Гулистане две женщины пытались продать младенца за $18 тыс. >>

Напомним, в июне в Гулистане были задержаны две женщины при попытке продать новорожденного ребенка. Малыша злоумышленницы оценили в 18 тысяч долларов.