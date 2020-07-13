В Ташкентской области злоумышленники пытались украсть 2,9 тонны угля

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Накануне в Ташкентской области двое молодых людей попытались украсть 2,9 тонны угля, сообщают в МВД Узбекистана.

Об инциденте сообщил 10 июля машинист электропоезда железнодорожной станции Ангрен.

По его словам, во время следования состава из 50 открытых полуприцепов между станциями “Ангрен-акча” и "Облик-акча" на 95 километре неизвестные лица произвели незаконную выгрузку угля.

Началось следствие. Правоохранители допросили всех сотрудников станции. В результате удалось задержать двух злоумышленников – гражданина Ж. М. 1997-го года рождения и гражданина И.У. того же года рождения. Оба проживают в Ангрене, но на разных улицах.

В настоящий момент определяется сумма ущерба. Расследование продолжается.