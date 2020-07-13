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Вагоны на железнодорожной станции

В Ташкентской области злоумышленники пытались украсть 2,9 тонны угля

© Sputnik / Павел Лисицын
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200713/14529262/V-Tashkentskoy-oblasti-zloumyshlenniki-pytalis-ukrast-29-tonny-uglya.html

Воров опознали и арестовали. На данный момент устанавливается сумма ущерба. Расследование продолжается.

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Накануне в Ташкентской области двое молодых людей попытались украсть 2,9 тонны угля, сообщают в МВД Узбекистана.

Об инциденте сообщил 10 июля машинист электропоезда железнодорожной станции Ангрен.

По его словам, во время следования состава из 50 открытых полуприцепов между станциями “Ангрен-акча” и "Облик-акча" на 95 километре неизвестные лица произвели незаконную выгрузку угля.

Началось следствие. Правоохранители допросили всех сотрудников станции. В результате удалось задержать двух злоумышленников – гражданина Ж. М. 1997-го года рождения и гражданина И.У. того же года рождения. Оба проживают в Ангрене, но на разных улицах. 

В настоящий момент определяется сумма ущерба. Расследование продолжается.

Теги:
Уголь, кража, Ташкентская область



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