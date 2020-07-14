Мужчина, зараженный COVID-19, торговал наркотиками в Самарканде

Сбытчика запрещенных веществ "взяли" в ходе оперативного мероприятия. Он намеревался продать 0,59 грамм наркотического средства за 500 тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов 10 июля задержали в Самарканде мужчину при попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного департамента при МВД Узбекистана.

Сбытчика запрещенных веществ — 38-летнего У. Д. — "взяли" в ходе оперативного мероприятия. Он намеревался продать 0,59 грамм наркотического средства за 500 тысяч сумов.

Следственный отдел УКД ОВД Самарканда возбудил уголовное дело по части 5 статьи 273 УК Узбекистана ("Сбыт наркотических средств в крупном размере"). У. Д. было предъявлено обвинение.

Сначала в отношении мужчины избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, однако в ходе предварительного следствия выяснилось, что он заражен коронавирусной инфекцией.

У. Д. незамедлительно отправили под подписку о надлежащем поведении, он находится на карантине.

В конце июня в Джизакской области был задержан мужчина, который собирался продать три пакета с наркотическим веществом на территории чайханы.