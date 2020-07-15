В Фергане задержаны вымогатели

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Фергане двоих мужчин, которых подозревают в вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Узбекистана.

По данным МВД, 11 июля гражданин Х. М. и супервайзер магазина Macro К. Б. угрожали М. Ж. и насильственным путем вымогали у него шесть миллионов сумов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Ферганской области задержали охранника магазина Macro М. А., которому была передана вся сумма.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Им грозит до десяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Ранее в Ташкенте был задержан сотрудник администрации рынка "Эски-Жува", который вымогал взятку у предпринимателя. Его взяли с поличным при получении денег.