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В Фергане задержаны вымогатели

Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200715/14542199/V-Fergane-zaderzhany-vymogateli.html

Возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Фергане двоих мужчин, которых подозревают в вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Узбекистана.

По данным МВД, 11 июля гражданин Х. М. и супервайзер магазина Macro К. Б. угрожали М. Ж. и насильственным путем вымогали у него шесть миллионов сумов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Ферганской области задержали охранника магазина Macro М. А., которому была передана вся сумма.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Им грозит до десяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Ранее в Ташкенте был задержан сотрудник администрации рынка "Эски-Жува", который вымогал взятку у предпринимателя. Его взяли с поличным при получении денег.

Теги:
Вымогательство, Узбекистан, Фергана, МВД Узбекистана



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