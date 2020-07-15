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Салон автобуса в Ташкенте

В Ташкенте пожилая женщина упала в автобусе из-за водителя

Сергей Кивенко
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200715/14545352/V-Tashkente-pozhilaya-zhenschina-upala-v-avtobuse-iz-za-voditelya.html

Водитель автобуса резко начал движение, не убедившись, что все пассажиры заняли свои места. 60-летняя женщина получила серьезные травмы.

ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. В Ташкенте из-за небрежности водителя автобуса пожилая женщина получила тяжелые травмы при падении в салоне автобуса, сообщают в ГУВД.

"На улице Катта Янгиобод Яшнабадского района 41-летний Дилмурод Х., водитель автобуса марки Isuzu, начал движение от автобусной остановки, не убедившись, что все пассажиры заняли свои места. В результате резкого старта 60-летняя Маъмура Ю. потеряла равновесие и упала в салоне автобуса", - говорится в информации.

Женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в медицинское учреждение для оказания профессиональной помощи.

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По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью первой статьи 266 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее средней тяжести или тяжкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Теги:
Происшествие, автобусы, автобус, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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