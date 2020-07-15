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Следственный изолятор, архивное фото

Конфликт между правоохранителями и судьями в Сурхандарье — что произошло

© Sputnik / Владимир Песня
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200715/14547643/Konflikt-mezhdu-pravookhranitelyami-i-sudyami-v-Surkhandare--chto-proizoshlo.html

В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по статье "Превышение власти или должностных полномочий". Ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В прокуратуре Сурхандарьинской области возбуждено уголовное дело по факту дискредитации судей и избиения сотрудника суда.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Следственный департамент при МВД Узбекистана
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Накануне в Джаркурганском районе Сурхандарьинской области произошел инцидент между сотрудниками правоохранительных органов и представителями суда.

По данным следствия, рабочая группа во главе с хокимом запретила служебному автомобилю, в котором находились судьи, проехать через блокпост.

После этого был избит и помещен в следственный изолятор водитель районного суда.

Судмедэксперты зафиксировали на его теле следы кровотечения и кровоподтеки. Нанесенным телесным повреждениям была присвоена легкая степень тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Превышение власти или должностных полномочий".

Расследование продолжается.

Теги:
судья, избиение



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