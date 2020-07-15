Конфликт между правоохранителями и судьями в Сурхандарье — что произошло

В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по статье "Превышение власти или должностных полномочий". Ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В прокуратуре Сурхандарьинской области возбуждено уголовное дело по факту дискредитации судей и избиения сотрудника суда.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

Накануне в Джаркурганском районе Сурхандарьинской области произошел инцидент между сотрудниками правоохранительных органов и представителями суда.

По данным следствия, рабочая группа во главе с хокимом запретила служебному автомобилю, в котором находились судьи, проехать через блокпост.

После этого был избит и помещен в следственный изолятор водитель районного суда.

Судмедэксперты зафиксировали на его теле следы кровотечения и кровоподтеки. Нанесенным телесным повреждениям была присвоена легкая степень тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Превышение власти или должностных полномочий".

Расследование продолжается.