Конфликт между правоохранителями и судьями в Сурхандарье — что произошло

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В прокуратуре Сурхандарьинской области возбуждено уголовное дело по факту дискредитации судей и избиения сотрудника суда.
Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.
Накануне в Джаркурганском районе Сурхандарьинской области произошел инцидент между сотрудниками правоохранительных органов и представителями суда.
По данным следствия, рабочая группа во главе с хокимом запретила служебному автомобилю, в котором находились судьи, проехать через блокпост.
После этого был избит и помещен в следственный изолятор водитель районного суда.
Судмедэксперты зафиксировали на его теле следы кровотечения и кровоподтеки. Нанесенным телесным повреждениям была присвоена легкая степень тяжести.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Превышение власти или должностных полномочий".
Расследование продолжается.