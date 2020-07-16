Сотрудника хокимията задержали за взяточничество

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В Ташкенте задержан сотрудник хокимията Бектемирского района столицы. Сотрудники СГБ и городской прокуратуры задержали его в момент получения взятки в размере 4000 долларов. Об этом сообщает УзА со ссылкой на СГБ.

Как выяснилось, за эту сумму представитель районной администрации обещал предоставить предпринимателю свободный участок земли на территории строящегося наземного метро для коммерческого использования.

Неделю назад экономист Наманганского областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия (ЦСЭБ) также был задержан при получении взятки в размере 40 миллионов сумов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.