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Молоток судьи в зале суда

Бывший офицер штаба ВС Узбекистана приговорен к 11,5 года тюрьмы за госизмену

© Sputnik / Максим Богодвид
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200717/14569225/Byvshiy-ofitser-shtaba-VS-Uzbekistana-prigovoren-k-115-goda-tyurmy-za-gosizmenu.html

В республике завершился судебный процесс и состоялось оглашение приговора в отношении Акбара Ярбабаева и его супруги, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 157 ("Измена государству") УК РУз.

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Военный суд Узбекистана приговорил бывшего начальника управления Объединенного штаба Вооруженных сил страны Акбара Ярбабаева к 11,5 года лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщили в Верховном суде республики.

По данным пресс-службы, в Военном суде РУз завершился судебный процесс и состоялось оглашение приговора в отношении Ярбабаева и его супруги Елены Ярбабаевой, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 157 ("Измена государству") Уголовного кодекса Узбекистана.

"Суд признал А. Ярбабаева виновным в совершении вышеуказанных преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет и шесть месяцев", — говорится в публикации на сайте суда.

По данным пресс-службы, Елена Ярбабаева была приговорена к шести годам лишения свободы.

"Однако, принимая во внимание тот факт, что Ярбабаева активно помогала в расследовании и выявлении преступлений, суд, основываясь на принципах гуманности и справедливости, освободил ее условно-досрочно с испытательным сроком три года", — добавили в пресс-службе.

Судебные заседания по делу супругов Ярбабаевых проходили в закрытом режиме, их подробности не раскрываются.

Теги:
Приговор, суд, государственная измена, Узбекистан



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