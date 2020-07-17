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Спецоперация по задержанию экстремистов. Архивное фото

В РФ не обращались в посольство Узбекистана по делу о задержанном в Хабаровске

© Sputnik / Табылды Кадырбеков.
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На имеющимся видео задержанный дает присягу главарям террористов. В ней он на узбекском языке пообещал "бороться против кафиров" и стать шахидом.

ТАШКЕНТ, 17 июл - Sputnik. Правоохранительные органы не обращались в посольство Узбекистана по делу о мужчине в Хабаровске, задержанном по подозрению в подготовке теракта, сообщили в дипмиссии РИА Новости.

"Я видел этот репортаж, но информации у нас пока нет",- сообщил официальный представитель посольства республики в Москве Шахриёр Тургунбоев.

Напомним, сегодня, 17 июля, ФСБ России сообщила о задержании гражданина одной из центральноазиатских республик 1988 года рождения, планировавшего по указанию главарей международных террористов совершить теракт с применением зажигательных устройств в местах массового скопления людей в Хабаровске.

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На распространенном правоохранителями видео показано, что оперативники вытащили боевика легковой машины, стоявшей во дворе дома. У задержанного были изъяты охотничий нож, бутылки с зажигательной смесью, флаг международной террористической организации.

Также показано, как задержанный дает присягу главарям террористов. В ней он на узбекском языке пообещал "бороться против кафиров" и стать шахидом.

Теги:
Хабаровск, теракт, Борьба с терроризмом, Террористы, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



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