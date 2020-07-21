13:12 21 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.11
  • EUR11666.39
  • USD10210.39
Поиск
Руки в наручниках

Мужчина хранил марихуану среди ветвей абрикоса – он задержан

fotolia
Происшествия
Получить короткую ссылку
17 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200721/14591694/Muzhchina-khranil-marikhuanu-sredi-vetvey-abrikosa---on-zaderzhan-.html

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта". Ведется следствие.

В Навоийской области правонарушителя заключили под стражу за хранение наркотиков, сообщают в МВД Узбекистана.

Сотрудники Хатырчинского РОВД осмотрели дом и сад гражданина Р. М., 1963 г. р., проживающего в поселке Каттасай. Во время оперативно-розыскных мероприятий на его участке, среди ветвей абрикосового дерева было обнаружено наркотическое средство. В ходе следствия стало известно, что это марихуана весом 2,73 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта".

Расследование продолжается.

Теги:
уголовное дело, марихуана, наркотики, Расследование



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Узбекский конник и другие герои Олимпиады-80 из СССР - фотолента
Путин заложил в Керчи новые десантные корабли
Путин заложил два десантных корабля в Керчи — какие названия они получат
Архитектурное обновление к ОИ-80: новые объекты на карте Москвы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться