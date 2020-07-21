Мужчина хранил марихуану среди ветвей абрикоса – он задержан

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта". Ведется следствие.

В Навоийской области правонарушителя заключили под стражу за хранение наркотиков, сообщают в МВД Узбекистана.

Сотрудники Хатырчинского РОВД осмотрели дом и сад гражданина Р. М., 1963 г. р., проживающего в поселке Каттасай. Во время оперативно-розыскных мероприятий на его участке, среди ветвей абрикосового дерева было обнаружено наркотическое средство. В ходе следствия стало известно, что это марихуана весом 2,73 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта".

Расследование продолжается.