СК задержал 11 человек после погромов за Амурском ГПЗ

Ранее в Интернете появилось видео разгрома офиса компании-подрядчика на Амурском газоперерабатывающем заводе. После этого СК начал проверку сообщений о невыплате зарплаты работникам подрядной организации и возбудил дело о массовых беспорядках.

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Задержаны 11 самых активных участников массовых беспорядков на строительной площадке Амурского газоперерабатывающего комплекса в городе Свободном, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"В ходе проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий при поддержке УФСБ, УМВД и силовых подразделений Росгвардии установлены лица, принимавшие активное участие в беспорядках. В настоящее время в отношении двух из них по ходатайству следователя судом уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о мере пресечения в отношении остальных задержанных", — говорится в публикации на сайте ведомства.

Кроме того, следствие не обнаружило фактов несвоевременной выплаты заработной платы сотрудникам завода. По данным СК, причиной беспорядков между гражданами Узбекистана — работниками подрядной организации и ее руководством стал конфликт, "возникший на почве разногласий в части источника возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность".

Напомним, в Министерстве иностранных дел РУз ранее заявили, что зачинщики беспорядков на заводе с участием граждан Узбекистана должны понести наказание в соответствии с законодательством России. Также в МИД подтвердили, что благодаря предпринятым совместно с российскими и турецкими партнерами мерам удалось найти приемлемое для всех сторон решение проблемы и восстановить порядок во временном городке.