СК задержал 11 человек после погромов за Амурском ГПЗ

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Задержаны 11 самых активных участников массовых беспорядков на строительной площадке Амурского газоперерабатывающего комплекса в городе Свободном, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.
Кроме того, следствие не обнаружило фактов несвоевременной выплаты заработной платы сотрудникам завода. По данным СК, причиной беспорядков между гражданами Узбекистана — работниками подрядной организации и ее руководством стал конфликт, "возникший на почве разногласий в части источника возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность".
Напомним, в Министерстве иностранных дел РУз ранее заявили, что зачинщики беспорядков на заводе с участием граждан Узбекистана должны понести наказание в соответствии с законодательством России. Также в МИД подтвердили, что благодаря предпринятым совместно с российскими и турецкими партнерами мерам удалось найти приемлемое для всех сторон решение проблемы и восстановить порядок во временном городке.