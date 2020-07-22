В Гулистане задержана женщина, пытавшаяся продать своего ребенка

В ходе проведения оперативного мероприятия 25-летняя женщина была задержана с поличным при получении 17 тысяч долларов США.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками управления СГБ по Сырдарьинской области и УВД области, была задержана 25-летняя женщина в момент продажи своего годовалого ребенка. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Сотрудник оперативного ведомства встретился с гражданкой на одной из центральных улиц Гулистана, назвавшись покупателем, и передал ей оговоренную сумму денег за ребенка.

В ходе проведения оперативного мероприятия женщина была задержана с поличным при получении денег.

По данному факту УВД Сырдарьинской области проводятся следственные действия.

Напомним, год назад, также при получении денег, была задержана женщина в Навоийской области, которая собиралась продать своего шестилетнего сына за 15 миллионов сумов.