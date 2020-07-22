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Рука ребенка

В Гулистане задержана женщина, пытавшаяся продать своего ребенка

© CC0 / pixabay
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200722/14598527/V-Gulistane-zaderzhana-zhenschina-pytavshayasya-prodat-svoego-rebenka.html

В ходе проведения оперативного мероприятия 25-летняя женщина была задержана с поличным при получении 17 тысяч долларов США.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками управления СГБ по Сырдарьинской области и УВД области, была задержана 25-летняя женщина в момент продажи своего годовалого ребенка. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Сотрудник оперативного ведомства встретился с гражданкой на одной из центральных улиц Гулистана, назвавшись покупателем, и передал ей оговоренную сумму денег за ребенка. 

В ходе проведения оперативного мероприятия женщина была задержана с поличным при получении денег.

Женщина держит за руку ребенка
© CC0 / pixabay
Пытавшуюся продать своего ребенка мать будут судить в Узбекистане

По данному факту УВД Сырдарьинской области проводятся следственные действия.

Напомним, год назад, также при получении денег, была задержана женщина в Навоийской области, которая собиралась продать своего шестилетнего сына за 15 миллионов сумов.




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