В Навоийской области женщину уволили в период отпуска по уходу за ребенком

Заявление рассмотрено и удовлетворено. Пострадавшую восстановили в должности. В отношении правонарушителей применены дисциплинарные взыскания.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. Для восстановления своих прав в районное управление юстиции обратилась женщина, которую сократили во время отпуска по уходу за ребенком. Об этом сообщили в Минюсте.

В ходе расследования выяснилось, что гражданка Х. Болтаева работала в медицинском учреждении в отделении для больных туберкулезом. В связи с сокращением рабочих мест она была уволена.

Согласно ТК РУз, трудовой договор с беременными женщинами и женщинами с детьми в возрасте до трех лет не может быть расторгнут по инициативе работодателя. Исключение допускается только если предприятие было полностью ликвидировано. В таком случае местная служба по труду и занятости населения обязана предоставить женщине работу и обеспечить ей социальные выплаты в период трудоустройства.

После вмешательства органов правосудия заявление было удовлетворено. Х. Болтаеву восстановили в должности. В отношении правонарушителей применены дисциплинарные взыскания.