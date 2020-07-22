14:19 22 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.11
  • EUR11666.39
  • USD10210.39
Поиск
В Навоийской области женщину уволили в период отпуска по уходу за ребенком

В Навоийской области женщину уволили в период отпуска по уходу за ребенком

© Sputnik / Максим Богодвид
Происшествия
Получить короткую ссылку
34 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200722/14601220/V-Navoiyskoy-oblasti-zhenschinu-uvolili-v-period-otpuska-po-ukhodu-za-rebenkom.html

Заявление рассмотрено и удовлетворено. Пострадавшую восстановили в должности. В отношении правонарушителей применены дисциплинарные взыскания.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. Для восстановления своих прав в районное управление юстиции обратилась женщина, которую сократили во время отпуска по уходу за ребенком. Об этом сообщили в Минюсте.

В ходе расследования выяснилось, что гражданка Х. Болтаева работала в медицинском учреждении в отделении для больных туберкулезом. В связи с сокращением рабочих мест она была уволена.

Согласно ТК РУз, трудовой договор с беременными женщинами и женщинами с детьми в возрасте до трех лет не может быть расторгнут по инициативе работодателя. Исключение допускается только если предприятие было полностью ликвидировано. В таком случае местная служба по труду и занятости населения обязана предоставить женщине работу и обеспечить ей социальные выплаты в период трудоустройства.

После вмешательства органов правосудия заявление было удовлетворено. Х. Болтаеву восстановили в должности. В отношении правонарушителей применены дисциплинарные взыскания.

Теги:
правонарушение



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Король Ночи или Джокер: лучшие косплеи Comic-Con последних лет - фотолента
Чего не хватило узбекскому стрелку до золота Олимпиады-80
Чего не хватило узбекскому стрелку до "золота" Олимпиады-80
Архитектурное обновление к ОИ-80: новые объекты на карте Москвы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться