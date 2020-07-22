Подозреваемая в торговле людьми задержана в Ташкентской области

Девушка была объявлена в розыск в 2014 году. В отношении нее уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. В Ташкентской области задержана девушка, которую подозревают в торговле людьми. Об этом сообщили в Главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы Узбекистана.

"Двадцать первого июля сотрудники уголовного розыска ГУВД на территории Ташкентской области задержали 24-летнюю Диану К., объявленную в розыск в 2014 году УКД ОВД Чиланзарского района за совершение преступления, предусмотренного статьей 135 ("Торговля людьми") Уголовного кодекса Республики Узбекистан", — говорится в публикации на Telegram-канале ГУВД.

Суд избрал в отношении девушки меру пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в ведомстве.

Ранее в Сенате Олий Мажлиса сообщили, что в Узбекистане в 2019 году количество преступлений, связанных с торговлей людьми, уменьшилось на 22 процента. Отмечалось, что таких результатов удалось добиться благодаря профилактическим, разъяснительным и агитационным работам.