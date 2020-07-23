Узбекистанцы спасли маленького мальчика в Московской области

Ребенок вылез из окна балкона на четвертом этаже и не смог залезть обратно в квартиру. Его крики первыми услышали сотрудники управляющей компании, косившие траву около дома.

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Мигранты из Узбекистана спасли мальчика, выпавшего из окна в подмосковном Подольске, сообщает НТВ.

По данным СМИ, малыш вылез из окна балкона на четвертом этаже и не смог залезть обратно в квартиру. Крики ребенка первыми услышали сотрудники управляющей компании, косившие траву около дома.

Обессиленный мальчик прыгнул вниз, и рабочие поймали его.

Очевидцы происшествия вызвали экстренные службы. Как рассказали в Главном управлении МВД по региону, полицейские долго не могли попасть в квартиру, в которой проживает ребенок. В итоге дверь вскрыли сотрудники МЧС.

"В квартире находилась 21-летняя мать малыша с признаками алкогольного опьянения и ее младший сын 2019 года рождения. Со слов женщины, она спала и не заметила отсутствия старшего сына", — рассказали в ведомстве.

В отношении нерадивой матери возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности". Ранее, в июне, она была поставлена на профилактический учет в связи с неисполнением обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Малыши сейчас находятся в Подольской детской городской больнице.