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Игрушка на детской кроватке

Узбекистанцы спасли маленького мальчика в Московской области

© CC0 / pixabay
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200723/14607417/Uzbekistantsy-spasli-dvukhletnego-malysha-v-Moskovskoy-oblasti.html

Ребенок вылез из окна балкона на четвертом этаже и не смог залезть обратно в квартиру. Его крики первыми услышали сотрудники управляющей компании, косившие траву около дома.

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Мигранты из Узбекистана спасли мальчика, выпавшего из окна в подмосковном Подольске, сообщает НТВ

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в пансионате для пожилых людей в Москве. По данным экстренных служб при пожаре погибли четыре человека и шестнадцать человек пострадали
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По данным СМИ, малыш вылез из окна балкона на четвертом этаже и не смог залезть обратно в квартиру. Крики ребенка первыми услышали сотрудники управляющей компании, косившие траву около дома.

Обессиленный мальчик прыгнул вниз, и рабочие поймали его.

Очевидцы происшествия вызвали экстренные службы. Как рассказали в Главном управлении МВД по региону, полицейские долго не могли попасть в квартиру, в которой проживает ребенок. В итоге дверь вскрыли сотрудники МЧС.

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"В квартире находилась 21-летняя мать малыша с признаками алкогольного опьянения и ее младший сын 2019 года рождения. Со слов женщины, она спала и не заметила отсутствия старшего сына", — рассказали в ведомстве.

В отношении нерадивой матери возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности". Ранее, в июне, она была поставлена на профилактический учет в связи с неисполнением обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Малыши сейчас находятся в Подольской детской городской больнице.

Теги:
Россия, Московская область, трудовые мигранты, Мигранты, Узбекистанцы



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