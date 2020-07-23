Узбекистанцы спасли маленького мальчика в Московской области

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Мигранты из Узбекистана спасли мальчика, выпавшего из окна в подмосковном Подольске, сообщает НТВ.
Обессиленный мальчик прыгнул вниз, и рабочие поймали его.
Очевидцы происшествия вызвали экстренные службы. Как рассказали в Главном управлении МВД по региону, полицейские долго не могли попасть в квартиру, в которой проживает ребенок. В итоге дверь вскрыли сотрудники МЧС.
В отношении нерадивой матери возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности". Ранее, в июне, она была поставлена на профилактический учет в связи с неисполнением обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Малыши сейчас находятся в Подольской детской городской больнице.