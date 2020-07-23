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Стикер на лобовом стекле

В Фергане мужчина, оштрафованный за езду без стикера, пытался совершить суицид

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200723/14608017/V-Fergane-muzhchina-oshtrafovannyy-za-ezdu-bez-stikera-pytalsya-sovershit-suitsid.html

Мужчина, с целью уклониться от уплаты суммы штрафа за передвжиение без стикера, попытался совершить суицид.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. В Фергане водитель такси, оштрафованный за езду без стикера, попытался совершить суицид прям на штрафстоянке, сообщает пресс-служба УВД.

Мужчину спасли сотрудники Национальной гвардии.

"Двадцать второго июля в 16.10 на карантинном посту в Ташлакском районе сотрудник областного УВД остановил автомобиль Laсetti, которым управлял гражданин Ю. Н., на предмет наличия разрешения на перемещение транспортного средства во время карантина. Однако водитель не смог предоставить никаких разрешений", - говорится в информации.

В результате автомобиль был доставлен на временную штрафную площадку, и сотрудники Центра санитарно-эпидемиологической службы Ферганы составили административный протокол в отношении гражданина Ю. Н. в соответствии с ч. 2 статьи 54 Кодекса об административных правонарушениях.

Берегись на карантине: как получить стикер на авто во время эпидемии >>

Однако мужчина, с целью уклониться от уплаты суммы штрафа, попытался совершить суицид.

Напомним, сумма штрафа за нарушение обязательных правил борьбы с эпидемиями и законных требований органов государственного санитарного надзора влечет наложение штрафа на граждан от двадцати до тридцати, а на должностных лиц — от тридцати до пятидесяти базовых расчетных величин.

Теги:
суицид, Карантин, выездной стикер, Происшествие, Узбекистан, Узбекистан, Фергана, Фергана



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