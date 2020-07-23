18:20 23 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.11
  • EUR11666.39
  • USD10210.39
Поиск
Национальная валюта Узбекистана — сум

В Андижанском ЦСЭБ выявлено хищение почти на 160 млн сумов

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
Получить короткую ссылку
66 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200723/14612447/V-Andizhanskom-TsSEB-vyyavleno-khischenie-pochti-na-160-mln-sumov.html

Должностные лица заключили договор о покупке гипохлорита кальция за 485,7 млн сумов, тогда как средняя рыночная цена этих дезинфицирующих средств составляет 326,4 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. В Андижанской области выявлено хищение бюджетных средств в особо крупном размере в Центре санитарно-эпидемиологического благополучия. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Узбекская валюта - сум
Sputnik
В Ташобласти замхокима и бухгалтер украли $15 тыс. из фондов для нуждающихся

Доследственная проверка выявила, что в результате из бюджета были расхищены 159,3 млн сумов.

По данному факту в отношении должностных лиц центра возбуждено уголовное дело по статьям 167 ("Хищение путем присвоения или растраты") и 205 ("Злоупотребление властью или должностными полномочиями") Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие.

Вчера пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что в Андижанской области были незаконно присвоены денежные средства, выделенные на помощь малообеспеченным семьям.

Чиновники махалли "Якка тут", расположенной в Шахриханском районе, оказали финансовую помощь 51 человеку. В результате было отдано 82,2 млн сумов. Однако получатели не имели никакого отношения к категории малоимущих граждан.

Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, Андижанская область, Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Сбежать от суеты: красоты Горного Алтая - фотолента
Благотворительная акция Россотрудничества в Ташкенте Доброе сердце
Доброта побеждает все: как Россотрудничество помогает соотечественникам в Ташкенте
Железнодорожный богатырь: чем электровоз Ермак покорил Узбекистан
Тяга к переменам: почему Узбекистан выбрал российские локомотивы "Ермак"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться