В Андижанском ЦСЭБ выявлено хищение почти на 160 млн сумов

Должностные лица заключили договор о покупке гипохлорита кальция за 485,7 млн сумов, тогда как средняя рыночная цена этих дезинфицирующих средств составляет 326,4 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. В Андижанской области выявлено хищение бюджетных средств в особо крупном размере в Центре санитарно-эпидемиологического благополучия. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Доследственная проверка выявила, что в результате из бюджета были расхищены 159,3 млн сумов.

По данному факту в отношении должностных лиц центра возбуждено уголовное дело по статьям 167 ("Хищение путем присвоения или растраты") и 205 ("Злоупотребление властью или должностными полномочиями") Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие.

Вчера пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что в Андижанской области были незаконно присвоены денежные средства, выделенные на помощь малообеспеченным семьям.

Чиновники махалли "Якка тут", расположенной в Шахриханском районе, оказали финансовую помощь 51 человеку. В результате было отдано 82,2 млн сумов. Однако получатели не имели никакого отношения к категории малоимущих граждан.