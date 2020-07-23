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ДТП в Андижане: двое погибли, один пострадал

ДТП в Андижане: двое погибли, один пострадал

МВД Узбекистана
Происшествия
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200723/14612783/DTP-v-Andizhane-dvoe-pogibli-odin-postradal.html

Водитель Spark и его мать скончались на месте происшествия. Пассажир этого автомобиля был госпитализирован с травмами.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. Два человека погибли, один пострадал в ДТП с участием трех автомобилей в Андижанской области, сообщают в МВД Узбекистана.

"Авария произошла в 10.00 на 485-м км автодороги А-373 по направлению "Ташкент-Ош". Водитель Nexia-3 Ф. А. (1997 г. р.) столкнулся с ехавшим в противоположном направлении Spark под управлением А. А. (1980 г. р.). В это время в Nexia-3 врезался другой Spark", - говорится в информации.

ДТП в Андижане: двое погибли, один пострадал
МВД Узбекистана
ДТП в Андижане: двое погибли, один пострадал

Водитель Spark А. А. и его мать Ф. А. скончались на месте происшествия. Пассажир этого автомобиля Д. Х. был госпитализирован с травмами.

ДТП в Андижане: двое погибли, один пострадал
МВД Узбекистана
ДТП в Андижане: двое погибли, один пострадал

Ведется следствие.

Теги:
Андижанская область, Андижан, Происшествие, авария, ДТП, Узбекистан, Узбекистан



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